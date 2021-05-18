ضبط 27 كيلو بانجو وحشيش في حملات أمنية

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء جرى ضبط 33 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهما، وتنفيذ 37987 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 3887 محكوما عليهم، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين ارتكبا حادثين متنوعين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 98 قضية مخدرات، بإجمالي كمية من مخدر البانجو وزنت 16,300 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11,180 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,940 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,422 كيلو جرامن وكمية من مخدر البودر وزنت 221 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 75 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 5 جرامات، و2145 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 16 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 349 دراجة نارية مخالفةن وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19480 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين: فحص 30 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.