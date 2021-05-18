ضبط 6 أشخاص غسلوا 15 مليون جنيه في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن العصابة أجرت عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.