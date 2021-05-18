هل تنزع الكمامات الطبية بعد الجرعة الثانية للقاح كورونا.. طبيب يحذر

حذر الدكتور هاني أسحق شحاتة، إخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، من دعاوى التخلص من الكمامة الطبية عقب تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال «شحاتة»، إن المركز الأمريكي للتحكم في الأمراض والعدوى «CDC»، حذر الأمريكيين الذين تلقوا بروتوكول التطعيمات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء FDA «جرعتين»، سواء «فايزر - بيونتك»، أو موديرنا، أو جونسون أند جونسون، جرعة واحدة، من التخلص من إرتداء الكمامة، لافتا إلى تطعيم 60% من تعداد سكان أمريكا بما فوق عمر الـ 16 سنة، وروعي تطعيم من هم دون 30 عامًا من الحوامل والمرضعات بتعليمات آمنة هي فايزر - بيونتك أو موديرنا.

وشدد طبيب المناعة على عدم التخلص من إرتداء الكمامة قبل الانتهاء من برنامج تطعيم تنشيطي على مدى 5 سنوات لمجابهة تحورات الفيروس المتوقعة، وقال إنه لابد أن تكون التغطية 80 % من المستهدف فوق سن 16 عاما مع مراعاة توفير طعوم آمنة للحوامل والمرضعات مثل فايزر - بيونتك أو موديرنا، وهي غير متوفرة حاليا بمصر.

وأشار أنه لا جهة مهما كانت أجنبية أو موثوق في أبحاثها بإمكانها تقدير الوضع الوبائي الراهن بمصر إلا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية واللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزارء.

فيما أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستقبال كافة الفئات، من خلال 6 مراكز طبية تشمل مستشفى سمالوط النموذجي، مركز طبي القيس بمركز بني مزار، مركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، مركز طبي قلندول بمركز ملوي، مركز الاورام وبنك الدم بمدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تسعى لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال انتشار مراكز تطعيم اللقاح بجميع المحافظات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيراً إلى تطعيم الكوادر الطبية بمستشفيات الصحة.