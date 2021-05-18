رئيس الوزراء: المنصورة الجديدة مدينة مبهرة على ساحل البحر المتوسط

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بمختلف مشروعات الإسكان، في مدينة المنصورة الجديدة، كما أثنى على التصميمات الجيدة لكافة مناطق الخدمات بالمدينة، مؤكدا أنه عند اكتمال تنفيذ المشروعات الأخرى بالمدينة سيتغير وجهها بالكامل، وستكون مدينة مبهرة على ساحل البحر المتوسط.

رئيس الوزراء يتجول في مدارس وأسواق المنصورة الجديدة

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة الخدمات، التي تشمل مدرسة المنصورة الجديدة للغات والمسجد والسوق.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء المدرسة، التي تضم 33 فصلا بمركز خدمات جنة وتقع في المنطقة الثانية، وتضم مراحل «حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي»، وجار الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي وتصل نسبة تنفيذهما إلى 92%، ومركز طبي وتبلغ معدلات تنفيذه 59 %، بالإضافة إلى 8 أسواق تجارية بنسبة تنفيذ تصل إلى 98%، كما أن معدلات تنفيذ مبنى جهاز المدينة تبلغ 64%، لافتا إلى البدء كذلك في تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنبيه على جميع العاملين بمواقع العمل في كافة المشروعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا حرص الدولة على سلامة جميع المواطنين.

واستجاب مدبولي لمطلب عدد من العمال في مواقع مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بالتقاط صورة تذكارية معهم، موجها لهم الشكر على جهودهم، ومشيدا بما يقومون به من أعمال متميزة، تظهر صورة حضارية للدولة المصرية العصرية.

وزير الإسكان يشرح معدلات الإنجاز في المنصورة الجديدة

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عمارات «سكن مصر» لمتوسطي الدخل تتضمن تنفيذ 196 عمارة سكنية بإجمالي 4704 وحدات سكنية، عبارة عن طابق أرضي و5 طوابق متكررة، وتتراوح المساحات من 115 حتى 118 مترا، مزودة بمصعد كهربائي، ويحتوى كل دور على 4 وحدات سكنية، وتبلغ نسبة التنفيذ 94%.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان المتميز، الذي يتم تنفيذه في المدينة، تم مراعاة أن يتخذ الطابع الساحلي نظرا لطبيعة الموقع الجغرافي والسياحي الذي تتمتع به مدينة المنصورة الجديدة، ويتضمن تنفيذ 58 عمارة بإجمالي 1392 وحدة سكنية عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة.

وأشار إلى أن كل دور يضم 4 وحدات، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ المشروع تصل إلى 82%، وأكد أن مشروعات الإسكان بالمدينة تتضمن كذلك عمارات الإسكان الفاخر «جنة»، والذي يشمل تنفيذ 468 عمارة بإجمالي عدد وحدات 11232 وحدة سكنية، عبارة عن أرضي و5 أدوار متكررة وتتراوح المساحات من 100 حتى 150 مترا، وتحتوي على مصعد كهربائي ويحتوى كل دور على 4 وحدات، وتبلغ نسبة الإنجاز بالمشروع 90%.