رئيس الوزراء يتفقد توسعات الطريق الدائري حول المنصورة في الدقهلية

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلي محافظة الدقهلية، في جولته التي تستهدف تفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط، وتفقد توسعات ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة والذي تنفذه وزارة النقل.

واستمع لشرح المهندس كامل الوزير وزير النقل لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة والرابط بين «كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب» حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9 متر بكل اتجاه ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه وإنشاء عدد 2 دوران للخلف «منزل ومطلع لكوبري الجامعة علي النيل» ليكون معبرا حرا لربط 3 طرق رئيس وهي: طريق «المنصورة - جمصة» وطريق «المنصورة - المحلة» وطريق «المنصورة - دمياط» بتكلفة 190 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل، رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وتوقف رئيس الوزراء على كوبرى الجامعة بمدينة المنصورة لتفقد منزل ومطلع الكوبري للربط بين ضفتى النيل بمدينة المنصورة وطلخا.

وأكد وزير النقل أن المشروع سيحقق سيولة في الحركة المرورية من داخل المنصورة إلي طلخا بالإضافة لربط الطريق الدائري حول المنصورة برافد جمصة المتجه للطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة الجديدة مع ربطه من الجهة الشرقية بكوبرى سندوب الجديد وكوبرى الشرقاوية متجها نحو كوبري شرنقاش وطريق المنصورة دمياط الشرقي .

وزير النقل يشرح توسعات رافد جمصة الدولي

وتوقف رئيس الوزراء على رافد جمصة لمتابعة أعمال تطوير الرافد ورفع كفاءته بإضافة حارتين بكل اتجاه بطول الطريق بتكلفة إجمالية 1.26 مليار جنيه.

وأوضح المهندس كامل الوزير أنه تم إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين اسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه «3 حارات لكل اتجاه»، وبلغت نسبة تنفيذه 92 %

وكان رئيس الوزراء ومرافقوه تفقدوا موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذا الموقع سيكون في اتجاه المرور، وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، في حين سيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.