اتحاد الصناعات: جاهزون لإعادة إعمار فلسطين دعما لمبادرة الرئيس

أكد اتحاد الصناعات، دعمه لمبادرة دعم غزة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: «إنه يُقدر مبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار فلسطين، وأن القيادة المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية».

وأضاف الاتحاد فى بيان: «يتابع اتحاد الصناعات باعتزاز ما قامت به مصر من مبادرة تنموية وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، ويعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل الإمكانيات المتاحة».

وأشار البيان إلي أن المبادرة السياسية تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والذى ترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع وحقيقه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأضاف راضى، أن الإعلان جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة السبت الماضي لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ووفقا لما ذكرته وكالة «رويترز»، في وقت سابق فقد دخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية، وتم إعادة فتحه أمس الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر ومسؤلين محليين في قطاع الصحة، أنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.