72 محضرا لأفراد ومنشآت في حملة لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات من الشوارع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من الخدمات العامة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات ورفع الاشغالات، حيث تم رفع 20 إزالة فورية لإشغالات من الشوارع، وتحرير 8 مخالفات لمنشآت ومحال تجارية لمخالفة تطبيق الإجراءات ومواعيد الغلق، وفي مركز بني مزار تم تحرير 12 غرامات فورية لأفراد لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة.

وفي مركز العدوة تم تحرير 5 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي 5 مخالفات لأفراد ومنشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات، وفي مركز سمالوط تم تحرير محضرين لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 7 غرامات فورية، كما حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 24 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة، وفي ديرمواس تم تحرير 5 محاضر لمنشآت ومحال تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 4 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وكان محافظ المنيا أعلن أن مديرية الصحة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القري بمراكز المحافظة، حيث جري تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية للسيدات بالقرية.