«بيطري المنيا»: تحرير 12 محضر فى حملات رقابية على الأسواق

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة نفذت 3 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 12 محضر مخالفة بمركزي، سمالوط والمنيا، منها 8 مخالفات، باجمالي وزن، 42.750 كيلوجرام لحوم بلدي «بقري، وماعز»، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و4 مخالفات، بإجمالي وزن 32 كيلوجرام أسماك مملحة، و30 كيلوجرام لحوم بقري، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ المنيا، وجه فى وقت سابق رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات من الشوارع.