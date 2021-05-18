إعادة إعمار غزة.. السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لصالح القطاع

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، وتشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى شن غاراتها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ويكثف الاحتلال عدوانه قبيل وقف مرتقب لإطلاق النار.

ويأتي قرار مصر بتقديم مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين، وأعلن القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة ثلاثية جمعت رؤساء مصر وفرنسا والأردن، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، الذي أكد أنّ القمة الثلاثية عقدت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 236 شهيد، فضلا عن 6278 جريحا.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية في تقرير لها، أنّ الشهداء بينهم 61 طفلا، و36 سيدة، ارتقوا في قطاع غزة، فيما أصيب 1442 آخرين، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 23 شهيدا، و3825 جريحا وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي مدينة القدس، استشهد مواطن وأصيب 1011 آخرين، بينما نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 وصفت بالخطيرة، ونحو 204 متوسطة، و223 طفيفة، فيما وصلت لمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 739 إصابة.

وعن عدد الأطفال أقل من 18 عاما من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عددهم 223 طفلا، فيما تعاملت الطواقم مع 22 سيدة أصبن بجروح مختلفة.