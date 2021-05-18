توريد 166 ألف طن أقماح بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين، استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 166741 طن و646 كيلوجرام من القمح، منها 66569 طن و230 كيلو بالبنك الزراعي، و29117 طن و669 بقطاع المطاحن، و71054 طن و747 كيلو بصوامع الشركة القابضة، حيث تستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، كما يجري المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بنحو 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.

وقال محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع، تعمل من خلال خطة متكاملة، ومتابعة على مدار الساعة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لرصد أية محاولات للبناء المخالف، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعة، وأملاك الدولة، والتعامل معها بحزم، مع إزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الإنارة.