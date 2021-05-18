توريد 166 ألف طن أقماح بالمنيا

توريد 166 ألف طن أقماح بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:51 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
توريد قمح
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين، استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 166741 طن و646 كيلوجرام من القمح، منها 66569 طن و230 كيلو بالبنك الزراعي، و29117 طن و669 بقطاع المطاحن، و71054 طن و747 كيلو بصوامع الشركة القابضة، حيث تستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، كما يجري المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بنحو 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.
وقال محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع، تعمل من خلال خطة متكاملة، ومتابعة على مدار الساعة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لرصد أية محاولات للبناء المخالف، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعة، وأملاك الدولة، والتعامل معها بحزم، مع إزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الإنارة.