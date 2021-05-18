رصف طريق يربط بين قرى الشيخ عبادة والبرشا ودير أبو حنس بملوي

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رصف الطريق الذي يربط بين قرى الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبوحنس والبرشا بمركز ملوي.

ياتي ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية الشيخ عبادة، حيث تم التصديق على تدبير الاعتماد المالي لعمل جسات الطريق من الشيخ «عبادة ـ دير أبوحنس» استعدادا للرصف عقب إنهاء أعمال الجسات من موازنة 2021/2022.

وتابع محافظ المنيا الأسبوع الماضي، أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمي، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة، حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكي في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمني الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.