رصف طريق يربط بين قرى الشيخ عبادة والبرشا ودير أبو حنس بملوي
كتب:
اسلام فهمي
04:07 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
رصف طريق
وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رصف الطريق الذي يربط بين قرى الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبوحنس والبرشا بمركز ملوي.
ياتي ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية الشيخ عبادة، حيث تم التصديق على تدبير الاعتماد المالي لعمل جسات الطريق من الشيخ «عبادة ـ دير أبوحنس» استعدادا للرصف عقب إنهاء أعمال الجسات من موازنة 2021/2022.
وتابع محافظ المنيا الأسبوع الماضي، أعمال رصف شارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمي، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة، حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكي في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمني الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف.