البرلمان العربي: استقرار ووحدة اليمن في مقدمة أولوياتنا

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني بمقر البرلمان العربي في القاهرة.

وأكد العسومي خلال اللقاء، محورية القضية اليمنية التي تأتي في مقدمة أولويات البرلمان العربي انطلاقا من دوره في دعم واستقرار ووحدة اليمن، والذي يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة ككل، وحرصه على التصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، خاصة التدخلات التي يقوم بها النظام الايراني الذي يحاول تمزيق اليمن وخلخلة نسيجه الاجتماعي، من خلال دعمه المستمر لميليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تحولت لأداة تخريب أمن واستقرار المنطقة بتنفيذها الأجندة الإيرانية.

وشدد على دعم البرلمان العربي للدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم وحدة واستقرار اليمن والتصدي للتدخلات الخارجية.

وأكد أنّ القضية اليمنية حاضرة في اللقاءات والمؤتمرات التي يشارك بها البرلمان العربي إقليميا ودوليا، مضيفا أنّ البرلمان العربي يبذل حاليا جهودا حثيثة داخل الاتحاد البرلماني الدولي ليكون مجلس النواب اليمني الشرعي هو الممثل الوحيد للشعب اليمني بالاتحاد، موضحا أنّ ثمار هذه الجهود ستظهر في القريب العاجل خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس الشورى اليمني، بالشكر والتقدير لعادل بن عبدالرحمن العسومي، لجهوده خلال رئاسته للبرلمان العربي، من جهود جهود حثيثة ومقدرة ومخلصة لدعم الشرعية في اليمن والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أنّ التدخلات الخارجية في اليمن غايتها ضرب استقرار ووحدة اليمن وهو ما يعمل عليه النظام الإيراني من خلال دعمه لميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها وتزويدها بالمال والسلاح، للاعتداء على دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية، مضيفا أنّ اليمن يعول كثيرا على الدور الكبير للبرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية.