عاجل.. غرق شاب بشاطئ النخيل «المغلق» بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعدما تسلل إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء التي تنص على غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال الفترة الجارية بسبب تفشي فيروس «كورونا».

ورد بلاغ لقسم شرطة العامرية أول يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى الشاطئ.

الشاب الغريق يبلغ من العمر 17 عاما

وتبين من الفحص تسلل محمد حمادة 17 عاما، مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية، فجرا إلى شاطئ النخيل، وأنه لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع ارتيادها.

ووفقا لشهود عيان، تعرض الشاب للغرق أثناء الاستحمام بالشاطئ المعروف بـ«شاطئ الموت»، وجرى انتشال الجثة بمساعدة آخرين كان برفقتهم داخل البحر، ومن ثم تم نقل الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالكيلو 21 لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة فى قسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بروتوكول استغلال جمعية 6 أكتوبر لشاطئ النخيل

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وافق علي اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

وينص البرتوكول على استغلال الجمعية للمساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد 10% كل عام.

ووفقا للبرتوكول تكون جمعية 6 أكتوبر مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ، وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلا عن تعيين شركة الإنقاذ.