آخر أخبار كورونا.. زيادات بعد العيد بسوهاج وتحذيرات في الإسكندرية

انتهت إجازة عيد الفطر المبارك وعادت محافظات مصر إلى تسجيل أعداد مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذا ما حدث في محافظة سوهاج، والتي سجلت 70 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا، وكذلك الحال في محافظة الإسكندرية والتي استعدت لزيادة أعداد الإصابات، ووزعت 6 فرق توعية خاصة في الأماكن المزدحمة، وتوفي اليوم مدير المتابعة في تعليم الغربية بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما ارتفعت أعداد الذين حصلوا علي لقاح كورونا في دمياط إلى أكثر من 9 آلاف مواطن، ودخلت 5 مراكز جديدة لتلقي اللقاح في كفر الشيخ.

عودة إصابات كورونا في الارتفاع بسوهاج

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في سوهاج، بأن المحافظة سجلت 70 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا، وفق البيانات الرسمية المسجلة، مؤكدا أن الإصابات بفيروس كورونا والوفيات عادت للارتفاع مرة أخرى بعد أن شهدت الأيام الماضية تراجعا في الأعداد، لافتا إلى أن أغلب الوفيات تأتي ضمن قوائم انتظار العناية المركزة.

وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن تعافي 222 مصابا بمستشفيات العزل والعزل المنزلي خلال عيد الفطر المبارك، وكان عدد المتعافين أول أيام العيد 47 متعافيا، وثاني أيام العيد، 96 متعافيا، وثالث أيام العيد 79 متعافيا، بإجمالي 222 متعافيا خلال 3 أيام.

مصدر يحذر من إصابات بعد العيد في الإسكندرية

وقال مصدر بمديرية صحة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الارتفاع الملحوظ في الوقت الراهن في أعداد الإصابات التي تجاوزت حاجز 1200 إصابة يومياً في مصر، جاء نتيجة «العزومات» التي شهدها شهر رمضان، مشيراً إلى أن إصابات العيد ستكون أكبر من ذلك بكثير وفقاً للرؤية الأولية.

وفاة قيادي بـ«تعليم الغربية» بـ كورونا

وفي محافظة الغربية توفي إبراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم في الغربية، داخل العزل الصحى بمستشفى كفر الزيات العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا، ونعته مديرية التربية والتعليم بالغربية، فى بيان لها، ودعت أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولاً حسنًا ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

زيادة مراكز اللقاح في كفر الشيخ

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه بدأ الإعداد لاعتماد 5 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كورونا داخل محافظة كفر الشيخ، وشملت المراكز: «المركز الطبي بمدينة ومركز بيلا، والمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي»، هذا بالإضافة إلى 5 مراكز موجودة بالفعل وهي (مستشفى قلين المركزي - مستشفى سيدي غازي المركزي- مستشفى دسوق العام- المركزي الطبي بالحامول- مركز التطعيم الموجود ببنك الدم الإقليمي بمدينة كفرالشيخ».

9 مواطنين يحصلون على اللقاح بدمياط

وقال الدكتور كمال سلامة، مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في دمياط لـ«الوطن»، إنه تم تطعيم 112 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 88 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا»، مؤكدا تطعيم 18 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، و6 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 9258 مواطنًا.