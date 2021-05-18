حكاية «محمد».. نزيل يبدع في رسم الرؤساء داخل سجن الفيوم

داخل مكتبة السجن، يقف السجين «محمد»، أمام لوحة الرسم، وفي يده اليمنى الأقلام، يرسم صور الرؤساء بشكل مبدع، وتظهر الصورة الملتقطة للسجين من الوفد الإعلامي والحقوقي والمراسلين الأجانب للصحف، خلال زيارتهم لسجن الفيوم ظهر اليوم.

السجين محمد يقضي عقوبة السجن في قضية أموال عامة، رسم بورتريه للرئيسين جمال عبدالناصر وعبدالفتاح السيسي، وكشفت الصور، أن العمل الفني ينم عن اتقان السجين للرسم بشكل كبير.

ملامح وجوه الرؤساء التي رسمها السجين، تظهر بشكل فني مبدع لتدل على مهارة السجين، وحبه للفنون والرسم على وجه الخصوص.