ضبط هارب من 524 حكم حبس في قضايا "تبديد وشيكات ونصب"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين..فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة إستثمار عقارى ، مقيم بالفيوم) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (524) حكم حبس (جزئى - مستأنف) فى قضايا (شيك - تبديد - نصب - إستيلاء) بإجمالى مُدد الحبس بلغت (608) سنة حيث بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (564 ألف جنيه – خمسمائة أربعة وستون ألف جنيهاً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.