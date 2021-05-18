أحمد فهمي يسرد موقفا إنسانيا جمعه بطفل صغير.. صورة

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جمعته بطفل يدعي خليفة، والذي ارتبط به منذ شاهده بأحد الشوارع، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».

وعلّق «فهمي» على الصورة قائلاً: «كنت ماشي فى الشارع وفجأة خبطني وهو قاصد وشبط فيا مش عايز يروح وكل ما مامته تشده عشان يروحوا يعيط وميرضاش يمشي.. أنا حبيتك أوي يا خليفة وحسيت ان احنا نعرف بعض من زمان.. أشوفك تاني على خير يا صاحبي».

مشاريع أحمد فهمي في الفترة المقبلة

وفي سياق آخر، يجري أحمد فهمي جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد «بوب» الذي يتعاون خلاله مع المنتج أحمد السبكي، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر تحديد موعد بدء التصوير فور الاستقرار على المخرج وباقي الأبطال، كما تعاقد مع وكالة «طارق نور» للدعاية والإعلان لتقديم محتوى فني ضخم خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

تطورات الحالة الصحية لأحمد فهمي

وكان «فهمي» قد عاد من أوروبا، قبل أيام، بعد إجرائه فحوصات طبية عقب مداهمة آلام المريء له من جديد، حيث أجرى بسببها عمليتين جراحتين في مصر وبلجيكا، قبل أشهر عدة، حيث طالبه الطبيب بالمداومة على تعاطي الأدوية لعدم الاضطرار إلى إجراء جراحة ثالثة.

أحمد فهمي يستعد لاستئناف تصوير فيلم «دماغ عاليا»

وفي سياق آخر، يستعد أحمد فهمي لاستئناف تصوير فيلم «دماغ عاليا» الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغيير الاسم بعد شهر رمضان المقبل، إذ إنه صور فيه عددا من المشاهد التي جمعته بالفنانة روبي والفنان عمرو عبدالجليل، إذ تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.