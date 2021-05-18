«الشعب الجمهوري» يثمن مبادرة السيسي لدعم إعمار غزة بـ500 مليون دولار

ثمن حزب الشعب الجمهوري، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار، وذلك في بيان له.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري تأييد ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأشار الحزب إلى أنه يثمن القرار الذي اتخذه الرئيس للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتأخر عن تقديم كافة أشكال الدعم لها.

وجدد الحزب تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات، التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشدد الحزب على أنه لن يتأخر عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.