"الشعب الجمهوري" بالقليوبية ينعى أول نائب متوفى بكورونا في برلمان 2020

أصدرت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية بيانا نعت فيه الدكتور جمال حجاج، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، والذي رحل مساء أمس متأثرا بكورونا ومن المنتظر تشييع الجنازة مع صلاة ظهر اليوم.

وقال البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور: جمال حجاج أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، وعضو مجلس النواب المصرى عن دائرة بنها وكفر شكر، ومدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالقليوبية.

وأضاف: عندما يرحل العظماء تنقص الأرض من أطرافها، وتنطفئ منارة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في ربوع العالمين، عندما يرحل العظماء تنفطر لذهابهم القلوب، لكونهم حماة، ولكونهم صمام أمن قيمها ومبادىء هذه الأمة حيث ترتفع بها إلى مصاف الأمم الخالدة ذات الإسهامات الكبرى في حياة البشرية.

وتابع: إن الدكتور جمال حجاج، فقد حياته لكنه خلد اسمه في سجل المناضلين عن الحق والمدافعين عن الوطن والمتحيزين دائما للبسطاء .. دافع عن الوطن طيلة فترة حياته العملية والسياسية والاجتماعية، حتى أُطلق عليه بحق "طبيب الغلابة"، فكان واحدا من الذين حملوا هموم الناس والبسطاء على أكتافهم، كما حمل هموم الوطن وآلام شعبه، كان صديقا للصغير قبل الكبير، وعنوانا للعطاء السياسى على مدار 25 عاما.

وأوضح قائلا إننا فى حزب الشعب الجمهورى وأمانة القليوبية، لا نرثي اليوم رجلا عاديا أو شخصا عابرا، فنقف اليوم بمشاعر عميقة تشتعل فيها الحسرة والألم في موقع رثاء رجل من أغلى الرجال داخل محافظة القليوبية ومصر كلها.. حيث عمل ليل نهار لخدمة أهله ووطنه.

وختم: رحم الله فقيدنا الغالى الدكتور جمال حجاج الذى وافته المنية مساء أمس الجمعة 27-11-2020 ، وألهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.