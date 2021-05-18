السكة الحديد: إجراء تحليل المخدرات لـ3500 سائق قطار خلال أيام

أكد اللواء عاطف إمام، رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، أنه سيتم إجراء تحليل المخدرات لـ3500 سائق قطار ومساعديهم، بشكل عشوائي خلال أيام، مشيرا إلى أن حملات تحليل المخدرات للعاملين بالسكة الحديد وخاصة طوائف التشغيل «سائقي القطارات، مساعد سائق القطارات، عمال البلوكات، عمال أبراج الإشارات، التحويلات، المزلقانات»، ستجري بشكل مفاجئ.

إمام: وزير النقل شدد على حملات تحليل المخدرات لجميع العاملين بالسكة الحديد

وقال إمام فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب الانتهاء من حملات تحليل المخدرات للعاملين بالسكة الحديد، يتم إرسال قائمة بأسماء العاملين المتعاطين للمواد المخدرة إلى المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدمنين، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة أن تكون حملات تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد بشكل دوري مفاجئ.

وزير النقل: ننفذ مشروعات جبارة لتطهير منظومة السكة الحديد

وفي سياق آخر كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أوضح في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» أن وزارة النقل وتحديدا هيئة السكة الحديد، تنفذ العديد من المشروعات الجبارة من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، مع التقليل من حوادث القطارات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 225 مليار جنيه، كما أكد أنه مع بداية منتصف عام 2024 تسعى الوزارة إلى نقل 2 مليون راكب من خلال قطارات السكة الحديد.

وأكد وزير النقل أنه تم التشديد على كافة قيادات السكة الحديد بعدم السماح تماما لأى راكب أن يستقل القطارات دون أن يدفع قيمة تذكرة القطار الذي يستقله، وأوضح وزير النقل أنه يعمل من أجل خدمة كافة الركاب، بالإضافة إلى التسيير عليهم، مع تقديم خدمات مميزة لجميع الركاب خلال استقلالهم للقطارات.