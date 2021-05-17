السكة الحديد: تعديل تركيب 4 قطارات بين القاهرة والإسكندرية والأقصر

كشفت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب 4 قطارات بين كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر، مع العكس بعربات روسية بتهوية ديناميكية، بدلا من العربات العادية، بحيث يكون التركيب من خلال 11 عربة، اعتبارا من اليوم الإثنين، مع امتداد مسير قطارين إلى محطة الأقصر، بدلا من محطة سوهاج اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 من شهر يونيو المقبل.

الهيئة: القيادة السياسية توجه بالعمل على تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، مع تقديم أفضل خدمة لكل الجمهور من الركاب.

تعديلات التركيب في القطارات وفقا لهيئة السكة الحديد

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن تعديلات التركيب كالتالي:

1- تعديل تركيب قطار رقم 27 القاهرة / الإسكندرية، اعتبار من اليوم الإثنين 17 مايو.

2 - تعديل تركيب قطار رقم 158 الإسكندرية / الأقصر، اعتبارا من غد الثلاثاء 18 مايو الجاري.

3 - تعديل تركيب قطار رقم 157 الأقصر / الإسكندرية، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مايو.

4 - تعديل تركيب قطار رقم 1108 الإسكندرية / القاهرة، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20 من شهر مايو.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى امتداد مسير قطاري أرقام 974 و975، من محافظة القاهرة إلى الأقصر، اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 يونيو، في حين يقوم القطار رقم 974 من محافظة القاهرة إلى الأقصر في تمام الساعة 5:30 صباحا، بنفس التركيب، على أن يعود في يوم 6 يونيو بقطار رقم 975 من محافظة الأقصر إلى القاهرة، وسيقوم في تمام الساعة 8 صباحا.