أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر

أسعار الخضروات والفاكهة، أمر يهم كثيرين خاصة ربات البيوت، وفي هذا الصدد واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها بشكل يومي، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

كما تراوح سعر الثوم اليوم الأربعاء بين 5 و9 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة اليوم الأربعاء عند 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 40 و50 جنيها.

سعر الموز

وسجل سعر كيلو الموز اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 10 جنيهات ووصل في بعض الأماكن إلى 12 جنيها.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البرتقال

استقر سعر البرتقال اليوم عند 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

وسجل الكيلو جرام من الجوافة نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.