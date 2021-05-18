البابا تواضروس يلتقي كشافة كنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فريق «بي أرشي أنجليوس» كشافة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر عبده.

جاء اللقاء بحضور القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس رافائيل أنيس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكفر عبده.

وقال القمص أبرآم إميل، إن البابا قد اطمأن على خدمتهم بالكنيسة وتفقدهم بشكل أبوي، وفي نهاية اللقاء قدم الفريق هدية تذكارية لقداسته، والتقطوا معه الصور التذكارية معه.

وترأس البابا تواضروس، خلال أبريل الماضي، صلوات واحتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وذلك في ثالث زيارة للبابا لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري حينها، قبل أن ترتفع عدد الزيارات إلى 4 حين ترأس صلاة أحد الشعانين من كاتدرائية بشاير الخير 3، وفي الزيارة الخامسة ترأس قداس خميس العهد من دير مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية.

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، قد استقبلت أمس، السفير الأمريكى بجمهورية مصر العربية، جوناثان كوهين، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك على هامش زيارة السفير إلى الإسكندرية في جولة شملت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومثيلاتها للروم الأرثوذكس.

وكان في استقباله القمص أبراَم إميل وكيل البابا بالإسكندرية، الذي قدم له نبذة وشرحًا عن الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بإفريقيا كما قدم له هدية تذكارية تمثلت في برواز رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك بحضور القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.