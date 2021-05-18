إسماعيل هنية يشكر الرئيس السيسي لدعمه فلسطين

عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، عن الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن «هنية»، الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الاسرائيلي على الأهل في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة، لإدخال كل المساعدات واحتياجات القطاع، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.