نقابة الأشراف تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

ثمنت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، تؤكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية ذات أهمية عظيمة فى أولوياتها السياسية، لذا تتحرك القيادة السياسية دائمًا بوسائل مختلفة وآليات عادلة وناجزة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشاد نقيب الأشراف، بجهود الدولة في المصرية لوقف إطلاق النار حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني ومنعًا للعنف، مثمنا تواصل وزير الخارجية المصري مع نظيره الإسرائيلي للتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية.

وشدد «الشريف»، على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض، ودعمها والدفاع عنها واجبٌ على كل عربي ومسلم.

ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يوفق جهود الدولة المصرية لما فيه الخير للمنطقة والعالم أجمع.