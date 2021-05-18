اتحاد النقابات الفنية يدين العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على فلسطين

أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، العداون الغاشم لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني المستمر على مدينتي غزة والقدس خلال الأيام الماضية.

وجاء نص البيان كالتالي: «يدين اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى الذى لا يتوقف نزيف دماء ابناءه المدنيين جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ فى صمت فاضح من المجتمع الدولى تجاه تلك الاعتداءات الوحشية المستمرة على أصحاب الأرض «فلسطين»، وخاصة القدس وغزة وكذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى».

إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأضاف: «ونحن إذ نعلن كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني العربي الشقيق في الدفاع عن أرضه وحقه في حياة إنسانية آمنة بعيدًا عن الممارسات الوحشية للكيان الصهيونى الغاصب، مطالبين المجتمع الدولى للقيام بكافة مسئولياته تجاه ما يحدث لأخوتنا في فلسطين التي ستظل عاصمتها دائماً ابدًا القدس».

واختتم البيان: «ستحيا فلسطين فى عزة صامدة شامخ ، وسيظل المسجد الأقصى عصياً للنهاية على أي قوى استيطانية توسعية تمارس الارهاب على الأبرياء وأصحاب الحق».