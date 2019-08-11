أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.

وذلك في حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة بمناسبة العيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور والمكائد.

وفي خطبة العيد، التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، أكد خلالها على ضرورة الاقتداء بأخلاق النبي "عليه الصلاة والسلام"، واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالتوحد والترابط بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس، وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم، وانعكاس ذلك في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.

وأشار الخطيب، في الخطبة، إلى أهم عبرة في عيد الأضحى المبارك أنه شرعه لنا الله بمناسبة ذكرى الفداء لسيدنا اسماعيل عليه السلام، وأن ذلك يجسد معان كثيرة من أهمها حرمة وعظم الدماء التي لا يعبء بها في أوقاتنا الحالية الإرهاب الأسود الذي لا يراعي حرمة دماء ولا أوطان ولادين له، لايفرق بين مريض ولا صحيح ولاغنى ولافقير، مؤكدا على أن الإرهاب كشف عن وجه الحقيقي الأسود، وذلك لن يزيد الأمة إلا وقوفا صفا واحد في وجهه والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وعقب الصلاة شارك المحافظ المواطنين فرحتهم بالعيد وصافح المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي تزينت الشوارع والميادين الرئيسية بالأعلام والبالونات التي أضفت البهجة على الاحتفالية والشكل الحضاري لها وهوما يعد مظهرا أسعد المواطنين خاصة الشباب والأطفال، وتبادل المواطنون التهنئة بالعيد ودعائهم بالخير واليمن والبركات ولمصر بالأمن والاستقرار.

يذكر أن مديرية الأوقاف أتمت استعداداتها لأداء لصلاة عيد الأضحى المبارك بتخصيص 137 ساحة على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء المدن مع تجهيز خطيبين (أساسي واحتياطي) لكل ساحة من الساحات.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.