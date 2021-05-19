«أنا أهلي فلسطيني» أغنية يروجها شاب مستقلا دراجته النارية بالمحلة

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية خلال الساعات الأخيرة تدشين مبادرة شعبية، أطلقها عدد من شباب المدينة العمالية للإعراب عن تأييدهم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للشعب الفلسطيني وأهل غزه ورفضهم أفعال العدوان الصهيوني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

تدشين مبادرة شعبية لدعم شعب غزة والقضية الفلسطينية بالمحلة

ورصدت «الوطن» حالة من المشاعر الوطنية على أنغام أغنية وطنية «أنا أهلي ودمي فلسطيني» أطلقها شاب ثلاثيني يدعي «شوقي مناع» حال استقلاله دراجة نارية وهو يرفع العلم الفلسطيني ويتجول بطول شارع البحر الرئيسي والمناطق السكنية بالمدينة العمالية لدعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي الصهيوني على شعب غزة واقتحام المسجد الأقصى والقدس خلال الاشتباكات التى اندلعت طوال الـ10 أيام الماضية.

توعية الشباب برسالة رفض انتهاكات غزة ودعم الفلسطينيين ضد الاحتلال

وأعرب الشاب «مناع» عن سعادته لمشاركته في تلك المبادرة وحرصه على توعية الشباب بالجانب الوطني الذي تقوم به مصر لمساندة القضية الفلسطينية والدعوة إلى السلم ورفض الاتتهاكات في حق الشعب الفلسطيني علي يد جيش الاحتلال الصهيوني.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

رئيس الجمهورية يعلن دعم غزة بـ500 مليون دولار كمبادرة مصرية لدعم إعمارها

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.