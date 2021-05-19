«الصحة» تقدم روشتة غذائية لتقوية مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، خاصة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة، وخصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن المواطنين لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن مستجدات الفيروس، وتلقي الخط الساخن سؤال يفيد بكيفية الاهتمام بالأطفال وتغذيتهم مع انتشار الحائحة.

وقامت وزارة الصحة والسكان بالرد على هذا الاستفسار وقالت الوزارة إن الأطفال يحتاجون إلى تناول وجبة خفيفة أو اثنتين أثناء النهار ليحافظوا على نشاطهم.

الاهتمام بالفواكه والخضروات

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أنه يجب تبديل الوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة بتحري صحية مثل الجبن أو اللبن.

وأضافت الوزارة أنه يجب الاهتمام بالفواكه، خاصة التي تقوي الجهاز المناعي ضد الفيروس كالبرتقال والجوافة، وقالت إن هذه الأغذية تشعر بالامتلاء وتشاهد في بناء عادات صحية تستمر مع الأطفال مدى حياتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة ظهور أعراض كورونا من خمسة إلى ستة أسابيع، وفي بعض الأحيان تستغرق 14 يوما وهي فترة حضانة المرض، لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية أن 10 أيام تكون مدة التعافي من الفيروس وهي فترة جيدة.

وتواصل وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.