اخبار لقاح كورونا في مصر.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أخبار لقاح كورونا في مصر أمس أمام مجلس الوزراء، حيث قالت إن الوزارة تستعد لاستقبال المواد الخام الخاصة لتصنيع لقاح كورونا والتي تصل لـ 1400 لتر كفيلة بإنتاج ما يقرب من 2 مليون جرعة من اللقاح.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنها تتوقع بنهاية العام الجاري، أن تكون مصر قادرة على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، لتصبح مصر مركزا لتصدير لقاح كورونا في أفريقيا.

أخبار لقاح كورونا في مصر

وتابعت "زايد"، بأن مصر تتسلم حصتها من لقاح كورونا من التحالف الدولي جافي بشكل مستقر فقد تسلمت دفعتين من لقاح أسترازينيكا، آخرها كانت مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، الأسبوع الماضي كثانٍ دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة إن هناك فئات مستحقة للقاح وهم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدة أن الوزارة قامت بتطعيم نسبة كبيرة منهم، لافتة إلى أنه لم يشتك أحد من ظهور أي أعراض غريبة للقاح حتى الآن.

وتواصل الوزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.