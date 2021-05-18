المحكمة: أحمد بسام زكي تعرف على 200 فتاة منذ الإعدادية

تعرف على 200 فتاة من على تطبيق انستجرام بغرض إقامة علاقات مشبوهة معهن، وتمكن من هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا بعد تهديدهن كتابة في رسائل نصية على واتساب بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته المشبوهة معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.

السطور السابقة كانت بمثابة أسباب الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية، وقضت المحكمة فيه بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، بقولها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية والاطلاع على الأوراق، استقرت هيئة المحكمة واطمأنت إلى أوراق الدعوى وما بها من دلائل وبراهين، تؤكد أن المتهم جمعته علاقة صداقة بإحدى الفتيات إبان دراسته الإعدادية.

طالبة الإعدادية

وبحسب حيثيات الحكم، أن المتهم حرص على التعرف على الفتيات من خلال رسائل التواصل الاجتماعية بغرض إقامة علاقات مشبوهة معهن وبلغ عددهن 200 فتاة، إذ تعرف على الفتيات من خلال تطبيق الانستجرام، وتواصل معهن من خلال تطبيق واتساب.

هتك العرض

ونجح أحمد بسام زكي في الإيقاع بفتاة وصاحبها لمنزلها وسمحت له دون علم ذويها بالصعود لسطح العقار محل سكنها، وحال ذلك تحرش بها ولامس أجزاء من جسدها، والتقط بهاتفه صورا لهما، وعندما طالبته بإزالته أوهمها كذبًا بحذفها، وفوجئت بعد ذلك بتهديدها بنشر الصور، حال عدم رضوخها لرغباته غير المشروعة.

وتعرف المتهم على أخرى، من خلال تطبيق الانستجرام، وتبادل عبر الهاتف الأحاديث معها، وعبر لها عن رغبته غير المشروعة وطلب منها بعض الصور المخلة، وتقابل معها في أحد الأندية، ولمناسبة سفره طلب مقابلتها بالمجمع السكني الذي يقيم به، فصحبها إلى مكان بعيد عن الأعين، وتحرش بها والتقط عدة صور لهما معا بهاتفه، إلا أنها علمت بتواصله مع إحدى صديقاتها ووجود علاقة بينهما، فعزمت على قطع علاقتها به.