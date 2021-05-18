«التعليم»: الامتحانات التكميلية تضاف لمجموع الطالب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2021، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً ومجمعة بالنسبة لطلاب صفوف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وتعقد مفردة بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتفقد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، الامتحانات التكميلية لطلاب النقل بتعليم الجيزة، موضحاً أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أدوا الامتحان التكميلي لمواد العلوم واللغة العربية والرياضيات، وبلغ عددهم 21526 طالب وطالبة، موضحاً أنه أدى طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى الامتحان التكميلي لمواد اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية وبلغ إجمالى الطلاب الذين أدوا الامتحانات 10220 طالبًا وطالبة.

الجيار: طبقنا جميع الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية

وأضاف الجيار في بيان له، أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا امتحان مادتي التاريخ واللغة العربية، وبلغ إجمالى الطلاب الذين أدوا الامتحانات 1212 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، مواد الرياضيات والتاريخ واللغة العربية وبلغ إجمالي الطلاب 866 طالب وطالبة، مشدداً على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم دخول أى فرد إلا بارتداء الكمامات.

وفي سياق متصل، أكد محمد عبد التواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن الامتحانات عقدت اليوم، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، والأسئلة جاءت وفق المواصفات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في اللجان الامتحانية، لافتاً إلى أن الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الامتحانات التكميلية تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي.

شعبان: عقد امتحان دور ثان للغائبين عن الامتحانات التكميلية

من جانبه أكد ناصر شعبان، أنه سيتم عقد امتحان دور ثان للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات التكميلية، مؤكداً أن الامتحانات التكميلية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.