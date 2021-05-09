«التعليم»: عقد الامتحانات التكميلية في منتصف مايو الجاري

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، لعقد الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، الذين تخلفوا عن امتحانات شهر إبريل 2021، خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

«عبدالتواب»: تصحيح الامتحانات التكميلية بعد عقدها مباشرة

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، إنه سيتم عقد الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم 18 مايو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مكثفة في اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم أيضا عقد الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل، في نفس الميعاد، موضحا أنه سيتم تصحيح الامتحانات بعد عقدها مباشرة.

«شعبان»: الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات

من جانبه قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه سيتم عقد الإمتحانات التكميلية عقب عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة الإمتحانات مباشرة، لافتاً إلى أن آخر موعد لتسيلم استمارات الثانوية العامة 11 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تسيلم الطالب للاستمارة يتم تحويله للكنترول لاستكمال بقية أوراقه.

وفي سياق منفصل، قال حسين عبدالحكيم، مدير المدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة الجيزة، أن الطالب الذي لم يسلم استمارة الثانوية العامة سيتم تحويل لنظام المنازل، موضحا أن المدرسة سنتهي من تسليم الاستمارات يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أنه جاري الاستعداد لعقد الإمتحانات التجريبية.

واضاف أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدرسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة بالالتزام بمراجعة المقررات الدراسية.