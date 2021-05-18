شعبة المحاجر: تخصيص حاويتين من الرخام مساعدة في إعادة إعمار غزة

أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تأييدها الكامل لكل الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدةً تأييدها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأكدت «الشعبة»، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وقد قرر مجلس إدارة الشعبة تخصيص حاويتين من الرخام مساعدة في إعادة إعمار غزة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال محمد عارف، رئيس الشعبة، إن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد، ومنه كان معراجه إلى السماوات العلى وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها، مستكملاً «ندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية».

وفي وقت سابق، صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال إن الإعلان جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة السبت الماضي لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، ووفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» في وقت سابق، فقد دخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية وتم إعادة فتحه أمس الإثنين، ونقلت الوكالة عن مصادر ومسؤولين محليين في قطاع الصحة، إنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.