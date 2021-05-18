وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء عن قطاع غزة

هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع شبكة «20» التلفزيونية الإسرائيلية، بأن الخطوة المقبلة في مواجهة التصعيد العسكري مع قطاع غزة الفلسطيني، ستكون بقطع الكهرباء عن القطاع خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في يومه التاسع على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 236، بينهم 61 طفلًا، و 36 سيدة.

ويأتي تلويح وزير الاستخبارات الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن غزة، بعدما أخفقت دعوات دولية في تهدئة الوضع، وعزم إسرائيل على مواصلة الحملة العسكرية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق بضعة أيام أخرى، مؤكدا أن حركة حماس تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء.

كما كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أن الضربات الإسرائيلية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن القتال سيستمر حتى يتحقق الهدوء التام وطويل الأمد.

في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال لقائه مع رؤساء البلديات في غلاف غزة، إن القتال سيستمر على الأقل لـ48 ساعة قادمة.

ومع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الثامن، تعاني العائلات في القطاع من أزمات عديدة، منها تحطم أنابيب المياه والصرف الصحي، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق غزة.

ويجسد بيت عائلة الحديدي في غزة المأساة المترتبة عن الغارات الإسرائيلية، بعدما جرى فقدان الأم وأبنائها الأربعة في غارة مباغتة.

وحطم القصف الإسرائيلي أنابيب المياه والصرف الصحي في عدد من البيوت، كما دمر خطوط الكهرباء، التي لم تعد تصل لغزة إلا لساعتين فقط يوميا.

من ناحية أخرى، فتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا أبواب المدارس لمئات العائلات الذين شرّدهم القصف.