أقباط من أجل الوطن: مبادرة السيسي خير دليل على دعم مصر لقضية فلسطين
كتب:
كيرلس مجدى
09:43 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
السيسي
أشاد الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بالمبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم إعادة إعمار قطاع غزة، بمبلغ 500 مليون دولار، وتكليف عدد من الشركات المصرية بالاشتراك في أعادة الإعمار.
وأضاف كمال لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة، تؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقف بكل قوة مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع توفير سبل الحياة الكريمة لكل الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو دور تاريخي تقوم به مصر، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية وحتى الآن، واليوم.
وأوضح أن هذا الدور منحني جديد على عدد من المحاور منها الدبلوماسية، ومنها المساهمة الفعلية في إعادة بناء البنية التحتية، وهو دور سيكتبه بالتاريخ بأحرف من نور، مؤكدا استمرار كل الدعم لأشقائنا الفلسطينين، في حماية أراضيهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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