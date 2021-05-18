إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفيات المنيا الجامعية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بالمستشفيات الجامعية، بمقر مستشفى الكبد وذلك مساهمة من الجامعة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة للحماية من الفيروس.

تخصيص رقم واتس

وقال «عبد النبي»، إنه تم تخصيص رقم واتس وهو 01023636687 لمن يرغب في تلقي اللقاح والتواصل من خلاله وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به، ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح، وهذا لمن لم يسبق لهم القيام بالتسجيل على الموقع العام لوزارة الصحة.

وأضاف في تصريحات له، أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا من الجامعة على أبنائها في تلقي اللقاح، وللراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.

تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قال إن مديرية الصحة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا، بعدد من القرى بمراكز المحافظة، حيث جرى تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية للسيدات بالقرية.

أوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد - الكنائس» ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى تلقيح المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرًا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.