إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفيات المنيا الجامعية
كتب:
اسلام فهمي
08:44 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
تطعيم لقاح كورونا
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بالمستشفيات الجامعية، بمقر مستشفى الكبد وذلك مساهمة من الجامعة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باللقاحات المخصصة للحماية من الفيروس.
تخصيص رقم واتس
وقال «عبد النبي»، إنه تم تخصيص رقم واتس وهو 01023636687 لمن يرغب في تلقي اللقاح والتواصل من خلاله وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به، ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح، وهذا لمن لم يسبق لهم القيام بالتسجيل على الموقع العام لوزارة الصحة.
وأضاف في تصريحات له، أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا من الجامعة على أبنائها في تلقي اللقاح، وللراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها.
تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قال إن مديرية الصحة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا، بعدد من القرى بمراكز المحافظة، حيث جرى تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية للسيدات بالقرية.
أوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة «المساجد - الكنائس» ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى تلقيح المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرًا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.