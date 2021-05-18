انتهاء التسجيل في امتحانات الـEST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التسجيل لدورة يونيو، في امتحانات الـEST تنتهي اليوم، والتي تؤهل طلاب الدبلومة الأمريكية للجامعات المصرية.

وفي سياق منفصل، حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، على ضرورة التعرف على كل ما تقدمه محتوى نجوى ليمتد، في مختلف المواد العلمية، وكيفية استخدام مصادر نجوى ليمتد في المذاكرة والتطبيق وكيفية الاستفادة من بنك أسئلة نجوى ليمتد في التمرين على نظام الامتحانات الجديد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أنه يجب على الطلاب الانضمام إلى ورشة العمل التي يقدمها محتوى نجوى ليمتد لمعرفة كيفية الوصول إلى مختلف المصادر التعليمية، والتي تعقد في يوم 17 مايو الجاري.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع الواحد والثلاثين الخاص بمناهج الصف الرابع، والخامس والسادس الابتدائي، مع الإعادة على قناة "مدرستنا التعليمية"، موضحة أن القنوات التعليمية حريصة على تقديم شرحا مبسطا لجميع المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، في نهاية شهر مايو الجاري، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في 4 يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد.