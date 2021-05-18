الكونغو: تصنيع لقاحات كورونا داخل إفريقيا سيقضي على خوف الشعوب

قال فيلكيس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إن قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية، لم تكن مجرد قمة عادية وحبر على ورق، بل نتج عنها العديد من النتائج، التي ستبدأ من الآن الإجراءات التنفيذية لها لتفعيل نتائج القمة، مشيرا إلى أن أهم تلك النتائج كان الاتفاق بين الدول المشاركة بالقمة، حول ضرورة صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل القارة الإفريقية.

وأضاف «تشيسكيدي»، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة دعم الاقتصاديات الإفريقية، والذي بثته قناة extra news، على الهواء مباشرة، أنه بصفته رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه يعلم جيدا أن هناك قلقا ومخاوف لدى نسبة كبيرة من سكان القارة الإفريقية، حول التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من الهام أن يتم تصنيع تلك اللقاحات داخل القارة، لأن ذلك سيساعد بشكل كبير في القضاء على حالة القلق تلك المسيطرة على الشعوب الإفريقية.

وأشار رئيس الكونغو إلى أنه بسبب هذا الغرض كان هناك الكثير من النقاشات على مدار عمل أيام القمة، حول حقوق الملكية الخاصة بشركات إنتاج اللقاحات، لإيجاد صيغة تعاونية تمكن الدول الإفريقية من صناعة اللقاحات داخل القارة.

وأردف أن القمة شملت نقاشات كثيرة حول أمور أخرى أيضا، أبرزها كان النقاش حول الوضع الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، بالأخص بعد الآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا المستجد، وكيف تضرر عدد كبير من الدول، مشيرا إلى أن أهم نتائج القمة، تمثل في مد فترة التسامح الخاصة بديون بعض الدول، والتي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية يونيو من العام الجاري، موضحا أنه كان هناك عمل كبير لمد فترة السماح تلك حتى نهاية عام 2022.

وأشار إلى أنه كان هناك محادثات كثيرة ونقاشات حول كيفية إعادة هيكلة الديون الخاصة بعدد من الدول الإفريقية.