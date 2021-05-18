مواقف تاريخية للرئيس السيسي دعما للقضية الفلسطينية: خطابات ومساعدات

ظلت القضية الفلسطينية، قضية مركزية بالنسبة لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم يونيو 2014، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، وعقب اندلاع الأزمة الأخيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال يوم 8 مايو الحالي، وقف الرئيس داعمًا ومساندًا للقضية بالفعل قبل القول.

«تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة»، كان العنوان الأكثر بروزًا في المساعدات المقدمة لفلسطين منذ اندلاع أزمة حي الشيخ جراح، وهو ما أعلن عنه الرئيس السيسي، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لتصبح حجرًا جديدًا في هرم المساعدات المصرية للأشقاء الفلسطينيين في عهد الرئيس، والتي تستعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:

كلمة السيسي بـ«الأمم المتحدة»

في 24 سبتمبر 2014، تحدث السيسي عن القضية الفلسطينية قائلًا إنها تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، فمازال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تجسيدا لذات المبادئ التي بُنِيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مبادئ لا تخضع للمساومة، وإلا تآكلت أسس السلام الشامل في المنطقة، وضاعت قيم العدالة والإنسانية، فإن استمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه، يوفر مدخلاً لاستغلال قضيته لتأجيج أزمات أخرى، ولتحقيق البعض لأغراض خفية، واختلاق المحاور التى تُفَتِتُ النسيج العربي، وفرض الوصاية على الفلسطينيين، بزعم تحقيق تطلعاتهم.

رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، فور انتهاء مراسم رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة، عن سعادته البالغة لمشاركته في هذا الحدث التاريخي، وحرصه على توجيه التهنئة الشخصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونقل تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

الرئيس يخرج عن نص كلمته من أجل الأزمة الفلسطينية

وخلال مشاركاته الأربعة، خرج السيسي، عن النص مرتين، كلاهما بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية، ففي سبتمبر 2016، ناشد الرئيس الشعب الإسرائيلي وقيادة دولة إسرائيل بالتحرك تجاه السلام مع فلسطين، جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي.

وقال السيسي: «اسمح لي سيادة الرئيس أن أخرج عن النص المكتوب، ومن خلال المنبر هذا الذي يمثل صوت العالم أتوجه بنداء للشعب الإسرائيلي وقيادته، في أهمية إيجاد حل للأزمة الفلسطينية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام، التجربة المصرية رائعة ومتفردة، ويجب تكرارها مرة أخرى لحل مشكلة الفلسطينيين، وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة الإسرائيلية، تحفظ الأمن والأمان»، حديث السيسي، أثار انتباه مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، وضجت القاعة بالتصفيق.

السيسي يحث الرأي العام الإسرائيلي على استغلال «فرصة عظيمة للسلام»

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرأي العام في إسرائيل إلى اغتنام «فرصة عظيمة للسلام» متاحة حاليا، في مداخلة خلال مؤتمر للشباب عقد في جامعة القاهرة. وقال السيسي إنه «مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ومع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل حدود 1967».

السيسي: نسعي للصلح بين أطراف القضية الفلسطينية.. وفتح معبر رفح منذ وقت طويل

وفي منتدى شباب العالم 2018، رد السيسي على سؤال شاب فلسطيني، قائلًا إنه يسعى للصلح بين حماس والأشقاء في السلطة، من أجل البعد عن أي نزاع مسلح، «فتحنا معبر رفح من رمضان اللي فات عشان نخفف عن أعباء إخواتنا في فلسطين».

السيسي ينفي «صفقة القرن» ويؤكد دعمه للفلسطينيين

كما تطرق السيسي للحديث عن فلسطين، بعد تردد شائعات بشأن «صفقة القرن»، مؤكدا أن مصر لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون، في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط «إننا في مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين، ولا نرضى بأمر لا يقبلونه».

السيسي: لا يوجد أهم من قضية فلسطين في الشرق الأوسط

وفي العام الماضي، أكد الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا سبيل للسلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السيسي، «إذا كنا ننشد حقاً تنفيذ القرارات الدولية، وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التي ما زال شعبها، يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية، وهو العيش فى دولته المستقلة، جنباً إلى جنب مع باقي دول المنطقة».

حافلات مساعدات مصرية إلى فلسطين بتوجيه من السيسي

ومن ضمن وسائل الدعم، التي حدثت مؤخرًا هي توجه العديد من الحافلات التي تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني في طريقها إلى معبر رفح، وذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

السيسي يأمر بفتح معبر رفح وعلاج مصابي فلسطين

كما جرى نقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج بالقاهرة، بتعليمات وتوجيهات من القيادة السياسية، من خلال فتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة وسائر الفلسطينين.

السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفقًا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم، بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.