أمين سر «فتح» لـ«الوطن»: نشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإعمار غزة

قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح الفلسطينية بمصر، إنه وجميع الشعب الفلسطيني يبعثون بكل معاني الحب والوفاء والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يشكر جيش مصر الباسل وحكومتها وشعبها العظيم في وقفتهم الوطنية والعروبية.

وأضاف غريب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «ما تفعله مصر ليس بجديد مع الأشقاء في فلسطين الذين يواجهون أبشع صور العدوان على مقدساتهم وبيوتهم ويقدمون مئات الشهداء من الأطفال والنساء والأبرياء ثمنا للحرية والاستقلال، هذا هو موقف مصر ودورها التاريخي، مصر العروبة التي لم تتوانَ في أي وقت عن دعم شعب فلسطين والدفاع عن حقوقه، فهي السند والشقيقة الكبرى التي تفتح ذراعيها لتحتضن شعب فلسطين وجرحاه، حمى الله مصر، كنانة الله في أرضه، وتاج العلاء في مفرق الشرق كما وصفها شاعر النيل حافظ إبراهيم».

دعا الرئيس السيسي إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي - بكامله - لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر- من جانبها- مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها، التي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.