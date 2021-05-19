مريم محمود الجندي: والدي كان بيشجعني وفخورة بمشاركتي في الاختيار 2

بمشهد واحد استطاعت أن تخطف الأنظار وتجعل الكثيرين يبحثون عمن هي مريم ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، التي شاركت في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل الاختيار 2 كضيفة شرف.

وعن مشاركتها في مسلسل الاختيار 2 حيث جسدت دور زوجة الإرهابي أبو يوسف قالت مريم «شرف كبير لي أن يتم اختيارى للمشاركة ولو بجزء بسيط للغاية في عمل مهم زي الاختيار 2».

وكشفت مريم عن اختيارها للمشاركة في الاختيار 2 قالت «روحت عملت كاستينج ومن خلاله تم اختيارى للدور وكنت خائفة من الشخصية التى جسدتها وذلك لأنها شخصية حقيقية وأنا لا أعرفها».

وتابعت مريم قائلة «على الرغم من أنني في مشهد إلقاء القبض على زوجي في العمل أبو يوسف لا أتحدث وأعبر عن مشاعري كلها عن طريق النظرات وحركات الجسد إلا أن هذا الأمر كان أصعب بكثير لأنه يتطلب مجهودا كبيرا لكي أتمكن من الوصول للجمهور».

وأضافت مريم أنها أثناء التحضير للمشهد حاولت أن تستجمع كل المشاعر التي يمكن أن يشعر بها الشخص لكي تصل من خلال هذا إلى النظرات والريأكشنات المطلوبة.

أما عن ردود الفعل التي جاءت لها على المشهد فقالت «اتخضيت من رد الفعل وما زلت مخضوضة حتى الآن لأنني لم أتخيل أن يحدث كل هذا كان أقصى طموحي أن يراني أصدقائي وأهلي ويشيدون بي ولكن رد الفعل كان أكبر من ذلك بكثير».

أما عن مشاركتها للفنان كريم عبدالعزيز في مشهد واحد فقالت «أنا بحب الفنان كريم عبدالعزيز جدا على المستوى الشخصي قبل المهني، ووالدي كان يحبه كثيرا وعمل معه عدة مرات ويمكن من أكثر الأعمال التي أحبها لوالدي شارك فيها الفنان كريم عبدالعزيز».

وتابعت قائلة «كنت متوترة جدا لما قابلته في اللوكيشن ولكنه هو كان حريص على تهدئتي وأن يقف بجانبي وبالفعل تحدثت معه كثيرا قبل المشهد، ولكن هذا الأمر وضع على عاتقي مسؤولية كبيرة عندما علم من هو والدي فكان يجب أن أكون بحجم مسؤولية الاسم الذي أحمله».

أما عن رأى والدها الفنان الكبير محمود الجندي في موهبتها قبل وفاته قالت «منذ صغري وهو كان يعلم جيدا بأنني موهوبة في الفن وكان يعلم بأنني مهما تنقلت في عدة مجالات فسأصل إلى محطة الفن في النهاية وكان يشجعني على هذا الأمر للغاية».

وكشفت مريم أن والدها لعلمه بأنها ستخوض مجال الفن فكان دائم النصح لها وكان من بين هذه النصائح قائلة «إني أقدر حجم الحاجة اللي أنا بعملها وأن الفن مسؤولية كبيرة جدا لازم أحترمها وأحترم كل تفاصيله لأن اللى بنقدمه دا هيوصل للجمهور وأيضا علمني الإتقان بأن أتقن الدور والشخصية اللى بقدمها وأشتغل على كل تفاصيلها حتى وإن كانت بسيطة».