خالد الجندى ناعيا محمود ياسين: كان عارفا لدين الله.. حسنت خاتمته

نعى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنان الراحل محمود ياسين، الذى وافته المنية صباح اليوم، قائلا: "خالص العزاء لأسرته ولمحبيه، ولمصرنا والعرب جميعا".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "أنا محظوظ لأني عرفته لفترة كبيرة من حياته، ورايته صالحًا وحسنت خاتمته، فرأيته عارفا لدين الله، وله الكثير من الأدوار الإسلامية والوطنية".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الراحل يُعتبر رمز من رموز الثقافة والتاريخ المصري، "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيج جناته".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".