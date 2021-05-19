أبو الغيط: نجاح حكومة السودان بتهدئة أوضاع الداخل فرصة سانحة للتنمية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك نجاحا بالفعل للحكومة السودانية الحالية في تحقيق تهدئة على الأرض سواء في منطقة دارفور أو علاقة السودان مع الجنوب، فالأوضاع في السودان استقرت كثيرًا، وأصبحت الحكومة السودانية تُشرك قوى المعارضة المسلحة في الحكم، وقاموا بتعيين ولاة جميعهم مقبولون شعبيًا.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «CBC»، في العاصمة الفرنسية باريس، أن تلك التهدئة تقود أن موارد السودان لا تضيع في مواجهات مسلحة، ولكن توضع في التنمية، مؤكدًا أن الجامعة العربية تتناول الشأن السوداني من أكثر من عقدين، وكانت لها مشاركات واضحة للغاية ومهمة جدًا.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النظام القديم في السودان طلب إنهاء مهمة المبعوث الخاص بالجامعة العربية في السودان، رغم أن الجامعة كانت تصدر تقرير نصف سنوي، تُطالب المجتمع الدولي بمساعدة السودان والتصدي لكل التدخلات الأجنبية، التي تمكن السودان من أنه يتناول مشاكله داخليًا بأوضاعه الذاتية نفسها.

وأردف أن الدول العربية ذات القدرة المالية كانت كلها متواجدة في مؤتمر دعم السودان في العاصمة الفرنسية باريس، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، وجميعها دول لديها قدرات مالية، وقاموا بتقديم مساهمات، «أنا رأيتها مساهمات إيجابية للغاية في هذه القمة، القمة بصفة عامة جيدة للغاية تفتح الطريق لاستقرار الأوضاع الاقتصادية للسودان وبالتالي إتاحة الفرصة لإطلاق التنمية المطلوبة».