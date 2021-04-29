متحدث الري يستعرض أكاذيب أثيوبيا حول جداول ملء وتشغيل السد

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أكاذيب أثيوبيا حول الجداول الملء وتشغيل السد الأثيوبي، التي ادعت أثيوبيا زورًا أنه تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة، فذكر أن هذا لم يحدث، وهذا يعد جزءا من الأكاذيب الإثيوبية التي للأسف الشديد نسمعها يوميا، موضحًا أن تلك الجداول التي يتحدث عنها الجانب الأثيوبي قد تم مناقشتها خلال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الجزيرة»، أنه أثناء المفاوضات كان يتم عمل مجموعة من الجداول لتنظيم عملية الملء والتشغيل، لكن الجانب الأثيوبي يتحدث عن هذه الجداول وكأنها أمر متفق عليه، رغم أن هناك نقطتان مهمتان، «أولا مفيش اتفاق حد مضاه أصلا، يعني مفيش اتفاق عشان الجانب الأثيوبي يتحدث عن جداول»، بينما الأمر الثاني هو أن هذه الجداول تم اجتزاؤها من داخل الاتفاقية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أنه كان هناك حديث مع الدول الثلاثة عن جدول يرتبط بكميات المياه التي سيتم تخزينها في السد أثناء الملء وبين مستوى الفيضان، فإذا كان هناك فيضان ذا مستوى عالٍ سيتم الملء بكميات عالية، وإذا كان مستوى الفيضان منخفضا لا يتم الملء أو يتم الملء بنسب بسيطة للغاية، لكن الجانب الأثيوبي اجتزأ هذه الجداول فقط من سياقها، وهو أمر مرفوض تماما.

وعن تصريحات أثيوبيا بأنها ستتكبد خسارة مليار دولار حال عدم إقدامها على الملء الثاني، فأوضح أن ذلك يعد استمرارًا للأكاذيب الأثيوبية، فهم يتحدثون كما لو كان لديهم القدرة على توليد الكهرباء من السد هذا العام، «موجود في السد 13 توربين مش شغالين، السنة اللي فاتت لما عملوا الملء الأول لم يتم توليد كهرباء، لأن التربونات (مش شغالة)، مؤكدًا أنه حتى وإن أقدم الجانب الأثيوبي على الملء الثاني لن يستطيع أيضا توليد الكهرباء.