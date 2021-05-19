أحمد أبو الغيط: ملف سد إثيوبيا سيُحل.. «إحنا مش عايشين في غابة»

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف سد إثيوبيا شائك للغاية ومعقد، فإثيوبيا مخطئة تماما في منهجها وأسلوبها في التعامل مع الطرفين والتعامل مع المجتمع الدولي، فقواعد الأنهار الدولية يحكمها مفاهيم وقوانين واتفاقيات صادرة من المجتمع الدولي، «العالم ليس غابة أنك تقرر تقطع المياه عن دولة أو دولتين قامتا على النهر، ده بعد، العالم أخيرًا بدأ يتنبه لخطورة هذا الموقف، أن الأداء الإثيوبي غير قانوني وأداء يتناقض مع قواعد الشرعية الدولية وبالتالي المجتمع الدولي بدأ يركز اهتمامه».

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «cbc»، من العاصمة الفرنسية باريس، أن إثيوبيا دولة هشة جدًا، وبها عناصر مختلفة متضاربة على الأرض، مثل أمهرة وتيجراي، فضلًا عن قبائل مختلفة كثيرًا، «البلد حجمها كبير، والقيادة الإثيوبية الحالية أبي أحمد متصور أنه لم الشمل الإثيوبي سوف يتحقق من خلال مواجهة مع دول الجوار، زي فكرة خلق عدوى وده منهج خطر للغاية، مداه محدود باكتشاف الخطة، واكتشاف الأسلوب ومنهجة».

وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أخطاء أبي أحمد في الداخل كثيرة جدًا، ويستعجب كثيرًا عن سبب حصوله على جائزة نوبل للسلام، «أتصور أنه بالصبر والنفس الطويل والتفاوض البناء وتوسيع إطار المفاوضات وإشراك العالم الخارجي واشراك القوى الرئيسية في العالم الخارجي على المسرح، كله يضع المزيد من الحقائق على الطرف الإثيوبي، فإثيوبيا لا تتفاوض للأسف، بل تعقد وتعرقل وتناور وتسعى لكسب الوقت والملء الثاني، رغم أن الملء الثاني لن ينهي الأزمة، فهناك ملء ثالث ورابع وخامس».

وأوضح أن المجتمع الدولي لا يسمح بسياسة الأمر الواقع، فإثيوبيا لها بعض القوى الخارجية تُساعدها لكن مش غايب على الطرفين المصري والسوداني أنه هذه القوى الخارجية ربما يكون لديها أهدفها، «هي مش غابة وهتتحل، استمرار عناصر القوة المصرية مطلوب، وهو يتم بإيقاع عالي جدًا، والقوة العسكرية أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، وعلى الطرفين العربيين أن يستكملوا قواهم وإمكانياتهم لوضع الصورة أمام كل الأطراف، فعلاقة إثيوبيا بالسودان ومصر تُعد علاقة أبدية.

وتابع: «لازم نعرف أن الحل التوافق على الاستخدام الناضج العاقل بما لا يؤذي أي طرف هو السبيل الوحيد، ويجب حشد الإمكانيات والموارد، مصر دولة قوية جدا والسودان تأذى أذية كبيرة جدًا في العام الماضي لدرجة أن تكرار الأذية له شيء يجب أن يزعج الجميع».