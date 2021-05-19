تجديد حبس المتهم بقتل عمته وابنتها «ذبحا» في 15 مايو

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس «أحمد. ر. ح»، 27 سنه عاطل المتهم بذبح عمته «نجوي. ح» 52 سنه وابنتها «نورهان. ح» 21 سنه داخل شقتهما في منطقة 15 مايو، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الاتهام بالقتل العمد المقترن بالسرقة.

تعود أحداث الواقعة إلي أول أيام عيد الفطر المبارك، بتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا من ربه منزل تفيد بالعثور علي شقيقتها وابنتها مذبوحتين داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة «نورهان» 21 سنه في صاله الشقة وسط بركة من الدماء وبمعاينة الجثة تبين إصابتها بجرح ذبحي في منطقة الرقبة وعده طعنات في الصدر، بينما تم العثور علي جثة الأم «نجوي» ربه منزل وسط وسط بركة من الدماء، وبمعاينة الجثة تبين إصابتها بعده طعنات في الصدر والبطن.

وتم نقل الجثتين الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليهما تم رصد نجل شقيق المجني عليها لحظة دخولة وخروجه من العقار محل الواقعة في وقت معاصر لارتكاب الجريمة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وكاميرات المراقبة اعترف بارتكاب الواقعة، موضحا أنه ذهب إلي عمته في شقتها محل الواقعة وقامت باستضافته ودخل غرفة المجني عليها نورهان للنوم حتي الصباح وبعد التأكد من نومهما قام بالتفتيش في حقيبة يد المجني عليها وأثناء التنفيش في الحقيبة تفاجأ بالمجني عليها الثانية تقف خلفة ودخلت معه في مشادة كلامية وعندما بدأ صوتها يعلو سدد لها عده طعنات من سلاح أبيض كان بحوزته.

وتابع المتهم: «أنه بعد التأكد من وفاتها ذهب إلي غرفة عمته وقام بتسديد عده طعنات لها وبعد التأكد من وفاتها، قام بالبحث في الشقة ولم يجد سوي 60 جنيه وهاتفين وأخذهما، ثم دخل الحمام ليغتسل من الدماء وفي الصباح خرج من الشقة عائدا إلي منزلة في القليوبية وفي الطريق دخل محل لبيع الموبايلات في منطقة المؤسسة وقام ببيع الهاتفين بمبلغ 1600 جنية، حتى تم القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام، حتى صدر اليوم قرار تجديد حبسه لمدة 15 يوما».