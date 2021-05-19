عاجل.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته بعد «الإساءة» لدول الخليج

قدم وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، استقالته من منصبه بعد إساءته للسعودية ودول الخليج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بـ«البعيدة عن اللياقة الدبلوماسية».