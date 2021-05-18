بعد توتر مع إسرائيل.. «اليونيفيل»: الوضع هادئ الآن في جنوبي لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، إن الوضع هادئ الآن في جنوب البلاد، مضيفة: «ننسق مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة: تكثيف الدوريات لمنع وقوع حوادث أخرى في جنوب لبنان

وأشارت «يونيفيل»، إلى تكثيف الدوريات لمنع وقوع حوادث أخرى في جنوب لبنان.

وأضافت قوات اليونيفيل، أنها تتواصل مع مختلف الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة وخفض التوتر القائم.

وكانت إسرائيل، أعلنت في وقت سابق، أن 6 صواريخ من نوع «جراد»، أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضي اللبنانية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه «تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية سقطت على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية، وردت المدفعية الإسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف».

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا وجوارها، جنوبي لبنان، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل، قرب الحدود الجنوبية للبنان.

من جانبه، كثف الجيش اللبناني من انتشاره على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، عقب التطورات الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.