«مياه أسيوط»: تطبيق نظام سكادا بمحطة «معالجة الصرف» في قرية «شطب»

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات، سكادا ( SCADA )، بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية شطب كأول محطة تعمل بهذا النظام والمنفذة ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل الثاني ISSIP2 الجاري تنفيذه بقرى محافظة أسيوط، والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه، لخدمة مايقرب من 500 ألف مستفيد من سكان المحافظة.

وأكد رئيس الشركة، حرص الشركة على تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار، أن نظام الاسكادا يعد من أحدث أنظمة التحكم العالمية حيث أنه يوفر التشغيل الدقيق والآمن لمحطات معالجة الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه جار دراسة إمكانية تطبيق نظام سكادا (SCADA) كنظام لجمع ومراقبة البيانات والتحكم بأنظمة تشغيل محطات الصرف الصحي على كافة محطات الصرف الصحي التابعة للشركة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس بهاء أبو النجا مدير وحدة الصرف الصحي القروي بالشركة، أن نظام سكادا (SCADA) هو نظام لجمع ومراقبة البيانات والتحكم بها، ويتألف نظام سكادا من مجموعة عناصر من برمجيات وأجهزة، والتي بدورها تسمح للمحطة القيام بعدة مهام مثل التحكم والسيطرة على نظام التشغيل والإيقاف بالمحطة و معرفة الأعطال، والمراقبة وجمع البيانات، ومعالجتها.

وأضاف أن النظام يتيح التعامل المباشر مع الأجهزة والحساسات، والمستشعرات، والمضخات، والصمامات، ومحابس الهواء، والتحديد الدقيق لكمية المياه الواردة للمحطات والمنتجة منها بعد معالجتها، وكذلك معرفة نسبة الغازات الضارة من خلال المستشعرات من أجل الحفاظ على صحة العاملين بالمحطة.